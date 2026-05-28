28 мая 2026 в 13:08

В Европе пытаются запретить фракцию АдГ в Европарламенте

Politico: фракцию ЕСН с АдГ в Европарламенте могут признать вне закона

Европарламент Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крайне правую фракцию «Европа суверенных наций» (ЕСН), в которую входит немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), могут объявить вне закона из-за несоблюдения ценностей Евросоюза, пишет издание Politico. 27 мая орган по европейским политическим партиям и политическим фондам (APPF) запустил процедуру, которая способна лишить ЕСН статуса политической партии и соответствующего финансирования.

Директор APPF Паскаль Шонард заявил, что обнаружил доказательства, ставящие под сомнение соответствие партии ЕСН ценностям ЕС. Как отмечает Politico, указанный орган следит за тем, соблюдают ли партии и фонды правила Евросоюза.

Эти правила требуют от организаций уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству закона и правам человека, включая права меньшинств. ЕСН представляет собой крайне правую европейскую политическую партию, которая объединяет националистические и евроскептические силы со всей Европы.

Идеологически эта структура выступает за приоритет суверенитета национальных государств и радикальное сокращение полномочий Евросоюза. Партия была основана АдГ после выборов в Европарламент в 2024 году, причем до этого «Альтернативу для Германии» уже исключали из фракции «Идентичность и демократия» (ID).

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что политический поворот в Германии неизбежен. Согласно последнему опросу социологического института INSA, уровень поддержки партии достиг 29%, что является абсолютным максимумом.

Европа
партии
Европарламент
адг
