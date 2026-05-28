Юрист объяснил, на каких водоемах можно использовать сапы Юрист Хаминский: плавать на сапах можно в большинстве водоемов

В большинстве водоемов разрешено использование сапов, рассказал Общественной Службе Новостей юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что запрет на купание часто относится к нахождению людей в воде, а не использованию спортинвентаря.

Сапборды в России обычно считаются спортивным инвентарем или средством активного отдыха. Большинство таких досок не требуют регистрации в ГИМС, поскольку не имеют мотора и весят менее 200 кг. Однако кататься на SUP можно не везде. С момента спуска сапборда в водоем на него начинают распространяться общие требования к маломерным судам, — рассказал Хаминский.

Юрист подчеркнул, что региональные правила могут запрещать их использование на определенных участках. По его словам, по рекам плавать на сапбордах разрешено с ограничениями: нельзя заходить в закрытые зоны, создавать помехи судоходству, приближаться к причалам и местам массового купания.

Ранее терапевт Дмитрий Демидов рассказал, что купание в водоемах со стоячей или слабопроточной водой, не предназначенных для плавания, чревато инфекцией. Врач отметил, что такое развлечение также грозит травмами из-за неровного дна, коряг, осколков стекла или арматуры.