Память жертв теракта в Старобельске почтили в Анкаре Стихийный мемориал в память жертв теракта в Старобельске возник в Анкаре

В Анкаре возник стихийный мемориал в память о пострадавших при теракте в Старобельске ЛНР, сообщает РИА Новости. По информации агентства, на размещенном у входа в посольство РФ стенде есть фото пострадавших.

Также рядом со снимками указан город и даты трагедии. Около установлены лампады и свеча памяти. По информации агентства, жители Анкары несут к мемориалу красные гвоздики — у входа возле посольства лежат десятки цветов.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске необходимо расследовать. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате теракта.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске.Дипломат предположила, что журналисты находились в подразделении украинских солдат в момент координации спланированной атаки на колледж в ЛНР.