Вооруженные силы Украины за сутки потеряли почти 1,4 тыс. солдат на всех участках специальной военной операции, заявили в пресс-службе Минобороны России. Наибольший урон противнику был нанесен в зоне ответственности группировки «Восток», где ВСУ лишились более 455 бойцов.
Группировка «Центр» отчиталась об уничтожении свыше 285 украинских военных. В зоне действий группировки «Север» потери противника превысили 230 человек. Группировка «Запад» сократила численность украинских войск почти на 210 военнослужащих.
В зоне ответственности группировки «Южная» противник потерял более 160 солдат. Наименьшие потери зафиксированы в зоне группировки «Днепр» — до 40 военных.
Ранее сообщалось, что артиллеристы «Севера» за ночь выполнили более 350 задач в зоне СВО. В частности, бойцы ликвидировали 13 пунктов управления БПЛА, свыше 70 солдат противника, а также 14 боевых бронемашин и пикапов в Харьковской и Сумской областях.
До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 10 июня сбили 326 украинских дронов над Россией. БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областей.