ВСУ потеряли почти 1,4 тыс. военных на всех участках СВО за сутки

ВСУ потеряли почти 1,4 тыс. военных на всех участках СВО за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли почти 1,4 тыс. солдат на всех участках специальной военной операции, заявили в пресс-службе Минобороны России. Наибольший урон противнику был нанесен в зоне ответственности группировки «Восток», где ВСУ лишились более 455 бойцов.

Группировка «Центр» отчиталась об уничтожении свыше 285 украинских военных. В зоне действий группировки «Север» потери противника превысили 230 человек. Группировка «Запад» сократила численность украинских войск почти на 210 военнослужащих.

В зоне ответственности группировки «Южная» противник потерял более 160 солдат. Наименьшие потери зафиксированы в зоне группировки «Днепр» — до 40 военных.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Севера» за ночь выполнили более 350 задач в зоне СВО. В частности, бойцы ликвидировали 13 пунктов управления БПЛА, свыше 70 солдат противника, а также 14 боевых бронемашин и пикапов в Харьковской и Сумской областях.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 10 июня сбили 326 украинских дронов над Россией. БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областей.