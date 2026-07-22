США согласились на производство украинских безэкипажных катеров

В США развернут производство украинских безэкипажных катеров Magura, сообщает американская газета Wall Street Journal. Производство поручено компании ReconCraft, базирующейся в Портленде и специализирующейся на катерах для сил специальных операций.

Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций. На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании, — уточнили в издании.

Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что целью этого партнерства является выпуск сотен или даже тысяч морских беспилотников ежегодно. При этом стоимость сделки не разглашается.

Ранее американский сенатор-демократ Дик Дурбин сообщил, что Белый дом отказался передавать Украине утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь на $400 млн (31 млрд рублей). Деньги предназначались для поставок вооружений, включая системы противовоздушной обороны.