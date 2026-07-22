Лавров раскрыл роль ООН в черноморской инициативе Лавров: ООН сыграла не очень благовидную роль в черноморской инициативе

ООН сыграла «не очень благовидную роль» в черноморской инициативе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Министерского совещания Россия-АСЕАН. По его словам, она исполнялась односторонне и в интересах Украины. Трансляция мероприятия проходит на канале МИД РФ на платформе Rutube.

Опыт этой инициативы генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша показывает, что она была односторонней. И те принципы, которые согласовывались для ее реализации, выполнялись исключительно в интересах украинской стороны. И ооновцы здесь сыграли не очень благовидную роль. Так что это (возобновление инициативы — NEWS.ru) не обсуждалось вообще, — заявил Лавров.

Ранее глава российского МИД прокомментировал текущий статус обсуждения зерновой сделки на международной арене. С его слов, никаких инициатив по возобновлению черноморской инициативы не поступало.

Кроме того, Лавров обсудил с главами МИД АСЕАН создание новой финансовой системы. Он отметил, что она должна быть устойчива к злоупотреблениям со стороны Запада.