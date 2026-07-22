Лавров заявил об отсутствии предложений по черноморской инициативе

Никаких предложений по возобновлению черноморской инициативы не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пресс-конференции после саммита АСЕАН в Маниле. Никаких подробностей на этот счет министр не привел: трансляция мероприятия проходит на канале МИД РФ на платформе Rutube.

На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий: никаких предложений не было, — сказал министр.

Ранее Лавров подчеркнул, что ООН сыграла неблаговидную роль в вопросе зерновой сделки. По его словам, данная инициатива выполнялась в одностороннем порядке и преимущественно в интересах Киева, чему способствовало молчание генсека ООН Антониу Гутерриша. Именно поэтому возобновление данной инициативы в будущем не обсуждалось.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.