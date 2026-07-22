Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 11:59

Лавров заявил об отсутствии предложений по черноморской инициативе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никаких предложений по возобновлению черноморской инициативы не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пресс-конференции после саммита АСЕАН в Маниле. Никаких подробностей на этот счет министр не привел: трансляция мероприятия проходит на канале МИД РФ на платформе Rutube.

На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий: никаких предложений не было, — сказал министр.

Ранее Лавров подчеркнул, что ООН сыграла неблаговидную роль в вопросе зерновой сделки. По его словам, данная инициатива выполнялась в одностороннем порядке и преимущественно в интересах Киева, чему способствовало молчание генсека ООН Антониу Гутерриша. Именно поэтому возобновление данной инициативы в будущем не обсуждалось.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведет ряд двусторонних встреч. Он уточнил, что переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Власть
МИД РФ
Сергей Лавров
зерно
АСЕАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курске раскрыли последствия налета ВСУ
Украинца осудили на 24 года за подготовку к совершению теракта на Кубани
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.