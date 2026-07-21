Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна Госдума утвердила закон о жестком контроле за оборотом зерна в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на усиление госконтроля за оборотом зерна и продуктов его переработки. Документ разработан для повышения прозрачности и полной прослеживаемости зернового рынка страны.

С 1 марта 2027 года Минсельхоз России начнет самостоятельно определять порядок учета зерна для аграриев. На Россельхознадзор возлагается обязанность следить за выполнением новых правил и оформлением сопроводительных документов. Аграрии также смогут запрашивать необходимые данные напрямую из системы ФГИС «Зерно».

Причиной разработки закона стали выявленные проверки Россельхознадзора, в ходе которых обнаружились многочисленные нарушения. В частности, продукция продавалась без подтверждающих качество документов или вне официальной учетной системы.

Профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам отметил, что подобные практики напрямую угрожают продовольственной и фитосанитарной безопасности страны. Принятые нормы призваны исключить нелегальный оборот и пресечь внесение недостоверных сведений в реестры.

Ранее в Госдуме приняли поправки о выдворении мигрантов из России. Согласно инициативе, иностранных граждан могут депортировать за дискриминацию.