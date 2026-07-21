В Армении признали проблемы с зернобобовыми и пшеницей Армения столкнулась с проблемой самообеспечения сельхозпродукцией

Армения сталкивается с проблемой самообеспечения некоторыми видами сельхозпродукции, в частности зернобобовыми и пшеницей, заявил в беседе с РИА Новости бывший заместитель министра сельского хозяйства республики Ашот Арутюнян. По его оценке, самообеспеченность по зернобобовым (фасоль, чечевица, горох) не превышает 3–5%, а по пшенице составляет менее 20%.

Даже если смотреть на опубликованные данные национального статистического комитета о наличии продовольствия, там уже чувствуется, что, например, в плане зернобобовых, скажем, фасоли, чечевицы, гороха у нас очень плохая ситуация — [самообеспеченность] не превышает 3–5%, а они ведь являются важным пищевым компонентом в продовольственной корзине. По пшенице — постыдная ситуация. По оперативным данным, не доходит до 20%, — заявил собеседник агентства.

Корм для птиц и комбикорм в основном импортируются из России, но из‑за логистических проблем периодически возникают сложности, уточнил Арутюнян. Он также отметил спад по мясу и молочной продукции. По его словам, республика полностью обеспечена фруктами, овощами и картофелем. Однако по последнему уже фиксируется нехватка как посевного материала, так и урожая.

Кроме того, существуют проблемы с экспортом плодоовощной продукции, поскольку сады закладывались без планирования. В перспективе это приведет к переизбытку и негативным последствиям.

Ранее сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства, требуя решить кризисную ситуацию с экспортом продукции в Россию. Причиной массового недовольства стала приостановка поставок на ключевой для республики российский рынок. Как отметили участники пикета, освоение рынка в РФ велось упорным трудом на протяжении последних трех десятилетий.