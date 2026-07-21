Армянские рыбоводы вышли на протест из-за остановки экспорта в Россию Глава Союза рыбоводов Армении заявил о риске потери основного рынка сбыта

Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства, требуя решить кризисную ситуацию с экспортом продукции в Россию, передает РИА Новости. Причиной массового недовольства стала приостановка поставок на ключевой для республики российский рынок. Как отметили участники пикета, освоение рынка РФ велось упорным трудом на протяжении последних трех десятилетий.

Европейский рынок для нас пока недоступен, а те объемы, которые есть у рыбоводческих хозяйств, реализовать на европейском рынке нереально, — заявил председатель Союза рыбоводов Артур Атоян.

У местных производителей накопилось порядка 15 тыс. тонн живой рыбы, не считая вернувшихся из России партий. Представители отрасли настаивают на разработке государственных программ поддержки в сложившихся условиях. В союзе считают действующие меры правительства нереалистичными и не способными дать положительный результат. Рыбоводы требуют от властей скорейшего утверждения правил экспорта и выделения субсидий для спасения отрасли.

Россельхознадзор в мае и июне ввел последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ.