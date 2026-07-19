Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 10:44

Лавров проведет двусторонние встречи на полях саммита АСЕАН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведёт ряд двусторонних встреч, заявил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По традиции на полях министерских встреч в столице Филиппин предусмотрена насыщенная программа двусторонних контактов Сергея Лаврова с коллегами не только из асеановских стран, но и других регионов мира, — отметил Руденко.

Ранее Лавров и его коллега из Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовых поездках. Инициатива будет действовать в отношении владельцев дипломатических паспортов. Также безвиз станет доступен обладателям служебных паспортов.

Кроме того, глава МИД РФ в столице Нигера Ниамее провел встречу с президентом страны Абдурахманом Чиани. Беседа прошла в формате «тет-а-тет», а до этого стороны обсудили вопросы на четырехсторонних переговорах с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Власть
Сергей Лавров
Андрей Руденко
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 19 июля: замедление, заблокируют ли
Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июля: отмены, задержки на вылет
В Норвегии объяснили смысл масштабных ночных ударов по Киеву
Оперштаб раскрыл число атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
В Госдуме рассказали, что ждет Украину после мощных ударов по Киеву
Раскрыты подробности новых ударов ВСУ по Белгородской области
Удары по Украине сегодня, 19 июля: какие цели ВСУ поражены, что в Киеве
Магнитные бури сегодня, 19 июля: что завтра, боли, проблемы с дыханием
Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев
Назван самый вкусный вид меда
Украинский десантник сдался в плен под Днепром с полным боекомплектом
Россиянка с протезом бедра покорила высшую точку Эльбруса
Ночная авария на трассе «Новороссия» закончилась гибелью трех человек
На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре
Лавров проведет двусторонние встречи на полях саммита АСЕАН
Наступление ВС РФ на Харьков 19 июля: последние новости, правда о Купянске
В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на морской терминал
«Сверхлюди и недочеловеки»: в США высказались об антироссийских настроениях
Юрист объяснил, высок ли шанс у селлеров получить компенсацию от WB
Морской терминал КТК подвергся атаке
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.