Лавров проведет двусторонние встречи на полях саммита АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на Филиппины 21–22 июля проведёт ряд двусторонних встреч, заявил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, переговоры состоятся не только в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По традиции на полях министерских встреч в столице Филиппин предусмотрена насыщенная программа двусторонних контактов Сергея Лаврова с коллегами не только из асеановских стран, но и других регионов мира, — отметил Руденко.

Ранее Лавров и его коллега из Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовых поездках. Инициатива будет действовать в отношении владельцев дипломатических паспортов. Также безвиз станет доступен обладателям служебных паспортов.

Кроме того, глава МИД РФ в столице Нигера Ниамее провел встречу с президентом страны Абдурахманом Чиани. Беседа прошла в формате «тет-а-тет», а до этого стороны обсудили вопросы на четырехсторонних переговорах с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.