Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль на встрече в Москве подписали соглашение о безвизовом режиме для поездок дипломатов

Лавров и глава МИД Чада подписали соглашение о безвизе Россия и Чад ввели безвиз для дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовых поездках, передает корреспондент ТАСС. Инициатива будет действовать в отношении владельцев дипломатических паспортов.

Также безвиз станет доступен обладателям служебных паспортов, говорится в сообщении. Документ был подписан перед совместной пресс-конференцией министров.

Ранее президент Мозамбика Даниэл Шапу на встрече с главой МИД России в Мапуту заявил, что политические и дипломатические отношения между странами находятся на высоком уровне. По его словам, на переговорах планировалось обсудить укрепление связей в сфере торговли и технологий.

Кроме того, Лавров в столице Нигера Ниамее провел встречу с президентом страны Абдурахманом Чиани. Беседа прошла в формате «тет-а-тет», а до этого стороны обсудили вопросы на четырехсторонних переговорах с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. По имеющейся информации, это первый визит главы российского ведомства в государство.