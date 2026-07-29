В Китае раскрыли, какую роль сыграл безвиз с Россией МИД КНР: безвиз с РФ положительно сказался на взаимных поездках граждан

Безвизовый режим между Россией и Китаем способствует взаимным поездкам граждан и развитию гуманитарных обменов, заявила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге. Она отметила, что Пекин готов продолжать взаимодействие с Москвой, передает РИА Новости.

С момента достижения китайско-российских договоренностей о безвизовом режиме они сыграли положительную роль в облегчении взаимных поездок граждан двух стран и развитии гуманитарных обменов, — сказала Мао Нин.

Ранее сообщалось, что власти КНР продлили безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года. Туристы из РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

Китай и Россия также договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Предполагается, что между государствами будет действовать та же схема, что между Россией и Китаем.