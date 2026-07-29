Агрессивный коршун внезапно напал на жителя Кемерово

В Кемерово агрессивный коршун внезапно напал на 35-летнего местного жителя, пишет VSE42.RU со ссылкой на Кемеровскую клиническую поликлинику № 5, куда обратился россиянин. Мужчина пострадал во время прогулки на Московской площади.

Представьте: обычный день, солнечная погода, и вдруг — нападение с воздуха, — отметили в учреждении.

Врачи диагностировали у мужчины травмы кожи головы и пальцев руки. Медики оперативно обработали ему раны и поставили противостолбнячный анатоксин.

Ранее в Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу во время прогулки в парке. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки.