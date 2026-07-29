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29 июля 2026 в 12:00

Путин встретился с работавшей в правительстве Удмуртии Ольгой Абрамовой

Владимир Путин и Ольга Абрамова Владимир Путин и Ольга Абрамова Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Абрамовой, которая прежде работала в правительстве Удмуртии, сообщается на сайте Кремля. Официально она не называла свое место работы, но после ее ухода глава региона Александр Бречалов заявлял, что у республики «теперь есть надежный партнер и друг в Министерстве сельского хозяйства страны».

Глава государства поинтересовался, как она оценивает текущую ситуацию в Удмуртии. Абрамова подчеркнула, что сейчас в республике заложен значительный фундамент для развития. Ведутся активные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства, ЖКХ и в социальной сфере.

Перспективы развития у республики, я считаю, очень серьезные, — подчеркнула она.

Абрамова родилась в 1981 году. С апреля 2018-го по март 2020 года была министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. С декабря 2021-го по ноябрь 2022 года занимала пост зампредседателя местного правительства. Летом 2024 года стала и. о. главы правительства региона, а осенью 2024 года оставила эту должность.

Ранее Путин утвердил кандидатуру Андрея Подъелышева в качестве посла России в КНДР. Соответствующий указ был опубликован на портале официально-правовой информации. Президент подписал документ 28 июля.

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