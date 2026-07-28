Назначен новый посол России в КНДР Путин назначил Подъелышева послом России в КНДР

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Андрея Подъелышева в качестве посла РФ в КНДР, соответствующий указ был опубликован на портале официально-правовой информации. Он подписал документ 28 июля.

Назначить Подъелышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике, — говорится в документе.

Ранее президент России назначил Василия Ливичука чрезвычайным и полномочным послом в Сомали и Джибути по совместительству. Одновременно с этим Михаил Голованов был освобожден от прежних обязанностей и назначен новым представителем страны в Бенине.

До этого Путин произвел кадровые перестановки в дипломатических представительствах страны за рубежом, сменив руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Дмитрия Догадкина на посту руководителя дипломатической миссии РФ в Дохе сменил Артем Кожин.

Также глава государства назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. До него этот пост занимал Максим Шургалин.