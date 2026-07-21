Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути Путин назначил Ливичука послом России в Сомали и Джибути по совместительству

Президент России Владимир Путин назначил Василия Ливичука чрезвычайным и полномочным послом в Сомали и Джибути по совместительству, сообщили на сайте официального опубликования правовых актов. Одновременно с этим Михаил Голованов освобожден от прежних обязанностей и назначен новым представителем страны в Бенине.

Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Сомали по совместительству <...> Назначить Ливичука Василия Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Джибути, — указали в документах.

Согласно указам президента, Голованов сменил на посту в Бенине Игоря Евдокимова. Тот был снят с должности.

Ранее стало известно, что МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария после того, как в Кишиневе полицейские сняли дипломатические номера с автобуса российского посольства. В ведомстве расценили этот инцидент с применением силы к сотрудникам дипмиссии как грубое нарушение Венской конвенции.

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