Посла Молдавии вызвали в МИД после снятия номеров с автобуса

Посла Молдавии вызвали в МИД после снятия номеров с автобуса Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за действий полиции и таможенников

Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ из-за грубого нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Согласно документу, государство пребывания обязано предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства.

Так, 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус посольства России якобы для проверки документов и без разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При совершении этих действий полицейские применили к сотрудникам посольства силу и угрозы задержания, — сказано в сообщении.

Другой инцидент произошел в ночь на 21 июля на пограничном пункте пропуска «Леушены». При выезде из Молдавии дипломатов, сопровождавших служебный груз в Россию, удерживали на границе более четырех часов без объяснения причины.

Ранее послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу, которого 13 июля вызвали в МИД России, заявили о недопустимости усиления поддержки Киева со стороны Берлина. Также дипломату указали на то, что попытки Германии диктовать третьим странам, включая представителей КНР, как выстраивать отношения с Россией, неприемлемы.