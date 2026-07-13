МИД России раскрыл детали разговора с послом Германии

Послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу, которого 13 июля вызвали в МИД России, заявили о недопустимости усиления поддержки Киева со стороны Берлина, включая поставки вооружений и создание совместных предприятий, следует из заявления на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что создаваемые при участии Германии средства используются для атак на российские гражданские объекты и инфраструктуру. Кроме того, послу заявили об участии Берлина в ударах Киева по территории России.

[Вызванному в МИД дипломату] указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т. ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре, — отмечается в сообщении.

Также российская сторона указала на неприемлемость попыток Германии влиять на отношения третьих стран, включая Китай, с Москвой. Помимо этого, Ламбсдорфу заявили о недопустимости перехода немецкой информационной политики к практикам, сравнимым с нацистской пропагандой.

Ранее МИД Германии сообщил о вызове посла России в ведомство. Как заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве, причиной стали обвинения в причастности РФ к кибератакам.