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13 июля 2026 в 13:42

Посла России вызвали в МИД Германии из-за новых обвинений

МИД Германии вызвал посла России из-за обвинений в кибератаках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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МИД Германии сообщил в социальной сети X, что в ведомство был вызван посол России. В министерстве заявили, что причиной послужили обвинения в якобы причастности РФ к кибератакам. При этом Москва до этого неоднократно отвергала подобные заявления и заявляла об отсутствии доказательств своей причастности.

Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции, — отмечается в официальном аккаунте МИД ФРГ.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что на поддержание официальных контактов между Россией и Германией фактически наложен запрет. По словам дипломата, он посещает дипломатическое ведомство Германии в основном в связи с взаимными демаршами, а не для проведения полноценного диалога.

Между тем замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что отношения России и Германии были разрушены до основания «стараниями» немецкого руководства. По его словам, Москва вновь сталкивается с угрозой «поражения» на фоне текущей политики Берлина.

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