22 апреля 2026 в 18:57

«Грозят войной»: Германию обвинили в разрушении отношений с Россией

Замглавы МИД Любинский: Германия разрушила отношения с Россией до основания

Отношения России и Германии были разрушены до основания «стараниями» немецкой верхушки, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на открытии круглого стола «Россия и ФРГ: от конфронтации к сотрудничеству и обратно» в МГИМО МИД России. По его словам, которые передает ТАСС, Москве вновь грозят «поражением».

Сегодня в наших отношениях с ФРГ вновь настали трудные времена — «стараниями» германской правящей верхушки они разрушены, по сути, до основания. Нам опять грозят войной и жаждут нанести «стратегическое поражение», — констатировал Любинский.

Он напомнил, что немецкие власти продолжают вооружать Киев в ущерб собственным гражданам. По словам дипломата, это негативно сказывается на когда-то цветущей экономике ФРГ.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины, один из филиалов располагался в Мюнхене. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию показательной.

