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08 июня 2026 в 03:00

Британия, Франция и ФРГ выдвинули РФ жесткие условия мира по Украине

«Евротройка» потребовала допустить США и ЕС до переговоров по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лидеры «евротройки» — Великобритании, Франции и ФРГ — призвали к активному участию Европы и США в диалоге с Россией по Украине, говорится в их совместном заявлении, опубликованном после переговоров в Лондоне. Они также настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта.

В коммюнике было поддержано предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией при участии США и европейских стран с целью прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам. Участники встречи подчеркнули, что Европа должна играть значимую роль в любом урегулировании, и выступают за сотрудничество с Украиной, другими европейскими странами и США.

Для достижения долгосрочного мира «евротройка» требует немедленного прекращения боевых действий и проведения переговоров, основанных на текущей линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, его украинского коллеги Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера продолжались около часа. Зеленский намерен 8 июня встретиться с королем Чарльзом.

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