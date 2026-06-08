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08 июня 2026 в 00:48

В Лондоне завершилась встреча лидеров четырех стран

Переговоры Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца в Лондоне завершились

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переговоры лидеров Украины, Великобритании, Франции и Германии на Даунинг-стрит завершились после более чем часа общения, сообщило Sky News. Владимир Зеленский, который остается в Великобритании, завтра проведет встречу с королем Чарльзом.

После встречи в Даунинг-стрит было опубликовано совместное заявление. В нем подчеркивается, что Европа должна сыграть ключевую роль в любом мирном урегулировании на Украине.

Ранее Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить «десятки» боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.

До этого стало известно, что Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров трех европейских государств. До его приезда президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц уже успели провести переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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