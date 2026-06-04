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04 июня 2026 в 10:50

Украина выступила с новым требованием к Германии

Bloomberg: Украина запросила у ФРГ дополнительные ракеты для Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: IMAGO/Global Look Press
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Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По его информации, Киев надеется получить «десятки» боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году. Взамен украинская сторона предложила передать Германии аналогичные ракеты, которые пока не произвели.

Украина обратилась к ФРГ с просьбой предоставить в этом году десятки дополнительных противоракетных комплексов Patriot из своих запасов, поскольку Киев стремится укрепить свою ПВО от усиливающихся российских ударов, — пишет издание.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что новые поставки оружия с Запада не смогут восполнить запасы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в западных странах также наблюдается нехватка таких систем.

До этого немецкие аналитики сообщили, что украинское руководство выразило беспокойство в связи с возобновлением крупномасштабных российских авиаударов. По мнению источника, близкого к ситуации, это обусловлено недавним обращением президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру с жалобой на нехватку ракет для систем ПВО Patriot.

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