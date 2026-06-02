02 июня 2026 в 10:36

Названа проблема ВСУ, которую не решат даже новые поставки Запада

Военэксперт Дандыкин: даже новые поставки Запада не восполнят запасы ПВО ВСУ

Даже новые поставки Запада не восполнят запасы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в самих западных странах наблюдается дефицит таких систем.

Главная проблема ВСУ, которую они не решат поставками Запада, — это недостаток средств ПВО, особенно Patriot. Даже если западные страны продолжат поставлять системы на Украину, армии будет их не хватать. У Запада самого недостаток ПВО. Недавние массированные удары по Украине показали, что у Киева жесткий дефицит средств противовоздушной обороны. Это значит, что, учитывая абсолютное превосходство России и по дронам, и по ракетам, данная проблема ВСУ обострится в ближайшее время. Пишут, что у РФ, вероятно, появились дроны на искусственном интеллекте, способные бить даже по вертолетам. Посмотрим, что будет, — пояснил Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства ракет для систем Patriot в Соединенных Штатах. Он заявил, что 60–65 ракет в месяц — это ничтожно мало с учетом текущих угроз.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
