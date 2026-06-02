ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 10:31

«Дефицит был, есть и будет»: украинцы пожаловались на проблемы с ПВО

Спикер ВСУ Юрий Игнат: Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина по-прежнему испытывает дефицит ракет противовоздушной обороны, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, ситуация в ближайшее время не улучшится и, вероятно, останется такой до завершения конфликта с Россией.

Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире, не так много площадок для производства, — подчеркнул Игнат.

Ранее сообщалось, что полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром». Решение было принято на фоне публикаций в Сети кадров масштабного пожара в одном из сооружений на этой улице.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ уточнили, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Предприятия, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Европа
Украина
Киев
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.