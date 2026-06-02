«Дефицит был, есть и будет»: украинцы пожаловались на проблемы с ПВО

«Дефицит был, есть и будет»: украинцы пожаловались на проблемы с ПВО Спикер ВСУ Юрий Игнат: Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО

Украина по-прежнему испытывает дефицит ракет противовоздушной обороны, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Новости. Live». По его словам, ситуация в ближайшее время не улучшится и, вероятно, останется такой до завершения конфликта с Россией.

Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много изготовляют в мире, не так много площадок для производства, — подчеркнул Игнат.

Ранее сообщалось, что полиция Киева перекрыла движение по улице Дегтяревской, на которой располагается здание оборонного концерна «Укроборонпром». Решение было принято на фоне публикаций в Сети кадров масштабного пожара в одном из сооружений на этой улице.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ уточнили, что это стало ответом на атаки Киева на российскую территорию. Предприятия, ставшие законными целями ВС РФ, располагались в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.