Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку

Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована утром 2 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Астрономическое событие M1.2 (S22E89) продолжалось пять минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Особую опасность представляют вспышки высших классов (M и X): они часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда эти облака достигают Земли, возникают магнитные бури — они могут нарушать работу спутников, энергосистем и вызывать полярные сияния даже в средних широтах.

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что на стороне Солнца, не обращенной к Земле, произошли три вспышки максимального уровня. По словам ученых, энергия этих взрывов может воздействовать на Меркурий. Взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен.