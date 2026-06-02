ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 12:31

Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку

На Солнце произошла мощная вспышка класса M

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована утром 2 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Астрономическое событие M1.2 (S22E89) продолжалось пять минут.

2 июня в 07:45 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.2 (S22E89) продолжительностью 5 минут, — уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Особую опасность представляют вспышки высших классов (M и X): они часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда эти облака достигают Земли, возникают магнитные бури — они могут нарушать работу спутников, энергосистем и вызывать полярные сияния даже в средних широтах.

Ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что на стороне Солнца, не обращенной к Земле, произошли три вспышки максимального уровня. По словам ученых, энергия этих взрывов может воздействовать на Меркурий. Взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен.

вспышки
Общество
астрономы
солнце
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.