02 июня 2026 в 13:21

Появились подробности об убийстве подростка в Кузбассе

Обвиняемые в убийстве подростка в Кузбассе занимались незаконной охотой

Трое мужчин, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе, занимались незаконной охотой, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области. Суд заключил их под стражу до 31 июля 2026 года.

По материалам следствия, мужчины передвигались на автомобиле по Крапивинскому муниципальному округу и с помощью тепловизора обнаружили живую цель. Один из них выстрелил, в результате чего несовершеннолетний получил смертельное ранение. Тело подростка с огнестрельной раной головы нашли в лесном массиве недалеко от села Междугорное. Всем троим предъявлены обвинения по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Ранее в Сергиевом Посаде произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали двое подростков. Как уточнили в полиции, один из участников конфликта угрожал мужчине ножом, после чего тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

До этого житель Челябинска после совместной пьянки жестоко зарезал ножом соседа. Кровавый инцидент произошел в одной из комнат общежития, расположенного на Копейском шоссе. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник выбросил тело из окна, а затем перетащил его в подвал здания.

