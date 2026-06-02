Премьер Армении Никол Пашинян, пытаясь присоединить республику к ЕС, не заботится о судьбе своего народа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в МАКСе. По его мнению, глава армянского правительства преследует цель сохранить личную власть.

Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть, — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Пашинян пытается переложить издержки присоединения Армении к Евросоюзу на ЕАЭС и Россию. Он добавил, что цена за эти действия правительства республики будет высокая.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа президента РФ Владимира Путина с Пашиняном включала в себя все аспекты ситуации с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что диалог касался в том числе заявлений лидеров организации.

До этого Пашинян заявил, что Армения останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и ЕС. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он.