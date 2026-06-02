ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:39

«Не заботит судьба народа»: Володин раскритиковал политику Пашиняна

Володин раскритиковал Пашиняна за стремление присоединить Армению к ЕС

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер Армении Никол Пашинян, пытаясь присоединить республику к ЕС, не заботится о судьбе своего народа, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в МАКСе. По его мнению, глава армянского правительства преследует цель сохранить личную власть.

Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть, — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Пашинян пытается переложить издержки присоединения Армении к Евросоюзу на ЕАЭС и Россию. Он добавил, что цена за эти действия правительства республики будет высокая.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что беседа президента РФ Владимира Путина с Пашиняном включала в себя все аспекты ситуации с членством республики в Евразийском экономическом союзе. Он отметил, что диалог касался в том числе заявлений лидеров организации.

До этого Пашинян заявил, что Армения останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и ЕС. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он.

Власть
Россия
Армения
Вячеслав Володин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.