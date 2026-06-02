Трихолог рассказала, как вернуть волосам насыщенный цвет и блеск Трихолог Галлямова посоветовала есть больше зеленых овощей для насыщения волос

Если волосы человека со временем стали тусклыми и блеклыми, ему необходимо добавить в рацион больше зелени и зеленых овощей, грецких орехов и растительных масел, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» трихолог Юлия Галлямова. Она отметила, что такое питание насытит организм витаминами, микроэлементами и жирными кислотами.

Со временем количество клеток в организме уменьшается. Самый верхний слой волоса — кутикула — отвечает за его гладкость и блеск. В молодости кутикула состоит из шести-восьми слоев, которые плотно прилегают друг к другу и хорошо отражают свет. С годами количество этих слоев сокращается до двух-трех. В результате поверхность волоса становится неровной, его отражательная способность падает, поэтому пряди становятся тусклыми и безжизненными. Именно правильное питание и здоровый образ жизни помогут сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы, — подчеркнула Галямова.

При этом врач отметила, что полностью остановить возрастные изменения структуры волоса невозможно. Однако правильное питание вкупе с грамотным уходом значительно улучшат их вид. В частности, она порекомендовала использовать маски, кондиционеры и несмываемые средства.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.