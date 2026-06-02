Россиян предупредили о вреде одного напитка Кардиолог Рыбаков: молочные коктейли могут негативно влиять на работу сердца

Молочные коктейли могут негативно влиять на работу сердца и сосудов, предупредил кардиолог Евгений Рыбаков. В разговоре с Angarsky специалист подчеркнул, что одна порция такого напитка вряд ли негативно отразится на здоровье, но регулярное употребление грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, это относится и к другим жирным продуктам, в том числе фастфуду, жареной пище, колбасным изделиям, промышленной выпечке и сладким газировкам.

Когда человек регулярно употребляет большое количество жирной и высококалорийной пищи, повышается уровень «плохого» холестерина, ухудшается состояние сосудистой стенки и создаются условия для развития атеросклероза. Именно эти процессы со временем могут привести к образованию тромбов, инфаркту или инсульту, — поделился Рыбаков.

Ранее врач-нарколог Антон Боев рассказал, что вино в пластиковых коробках является наиболее вредным для организма. По его словам, чаще всего такая продукция производится из виноматериалов более низкого качества.