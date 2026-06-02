ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 15:10

Россиян предупредили о вреде одного напитка

Кардиолог Рыбаков: молочные коктейли могут негативно влиять на работу сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Молочные коктейли могут негативно влиять на работу сердца и сосудов, предупредил кардиолог Евгений Рыбаков. В разговоре с Angarsky специалист подчеркнул, что одна порция такого напитка вряд ли негативно отразится на здоровье, но регулярное употребление грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, это относится и к другим жирным продуктам, в том числе фастфуду, жареной пище, колбасным изделиям, промышленной выпечке и сладким газировкам.

Когда человек регулярно употребляет большое количество жирной и высококалорийной пищи, повышается уровень «плохого» холестерина, ухудшается состояние сосудистой стенки и создаются условия для развития атеросклероза. Именно эти процессы со временем могут привести к образованию тромбов, инфаркту или инсульту, — поделился Рыбаков.

Ранее врач-нарколог Антон Боев рассказал, что вино в пластиковых коробках является наиболее вредным для организма. По его словам, чаще всего такая продукция производится из виноматериалов более низкого качества.

Здоровье
заболевания
напитки
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.