02 июня 2026 в 15:38

Апелляционный суд в США встал на защиту военных-трансгендеров

Суд в США запретил Пентагону увольнять военных-трансгендеров

Апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда по округу Колумбия. Решение принято двумя голосами против одного, судьи сочли, что оспариваемая политика нарушает конституционное право на равную защиту законом.

Политика [министра обороны США Пита] Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом, — отметил один из трех судей апелляционного суда.

По мнению судей, запрет основан «исключительно на желании навредить политически непопулярной группе» людей, «идентифицирующих себя как трансгендеры». Решение апелляционного суда распространяется только на действующих военнослужащих, но не затрагивает запрет на прием в вооруженные силы новых военных-трансгендеров.

Ранее МВД России переобъявило в розыск наемника-трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло. Ранее его заочно осудили на 20 лет за фейки о ВС РФ. Эштон-Чирилло прибыл на территорию Украины в период с февраля по сентябрь 2023 года и вступил в интернациональный легион. Его распределили в 113-ю бригаду теробороны Украины.

