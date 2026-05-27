Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:11

Трансгендерам официально разрешили участвовать в Олимпиадах

Трансгендеров допустили до Олимпиад в соответствующих их полу категориях

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что трансгендеры (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) смогут участвовать в Играх, но только при соблюдении определенных правил. Эти условия касаются участия в соревнованиях в тех категориях, которые соответствуют биологическому полу спортсменов.

Трансгендерные спортсмены не исключаются из мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, как и все другие спортсмены, они имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу, — сказано в заявлении.

В частности, трансгендерные спортсменки, которые биологически являются женщинами и соответствуют всем квалификационным стандартам, могут участвовать в женской категории, при условии, что они не применяли тестостерон или другие андрогены. Что касается трансгендеров, биологически являющихся мужчинами и прошедших необходимые проверки, они могут выступать в мужской категории.

Комитет уточнил, что данная политика напрямую касается только женской категории, которая определяется как соревновательная категория для спортсменок, являющихся биологическими женщинами. Более того, правила не вводят никаких новых ограничений для участия в мужской категории.

Кроме того, спортсменки, которым не разрешено участвовать в женской категории, продолжают иметь право принимать участие во всех других, в которых им положено участвовать. Это включает как мужские категории, так и любые открытые, если они существуют.

Ранее МОК решил оставить без пересмотра текущие предписания, касающиеся российских атлетов. Прежние лимиты и правила участия в соревнованиях продолжают действовать, в то время как для представителей Белоруссии организация предложила снять барьеры ввиду соответствия их национального комитета Олимпийской хартии.

Спорт
МОК
трансгендеры
Олимпийские игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.