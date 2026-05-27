Трансгендерам официально разрешили участвовать в Олимпиадах Трансгендеров допустили до Олимпиад в соответствующих их полу категориях

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что трансгендеры (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) смогут участвовать в Играх, но только при соблюдении определенных правил. Эти условия касаются участия в соревнованиях в тех категориях, которые соответствуют биологическому полу спортсменов.

Трансгендерные спортсмены не исключаются из мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, как и все другие спортсмены, они имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу, — сказано в заявлении.

В частности, трансгендерные спортсменки, которые биологически являются женщинами и соответствуют всем квалификационным стандартам, могут участвовать в женской категории, при условии, что они не применяли тестостерон или другие андрогены. Что касается трансгендеров, биологически являющихся мужчинами и прошедших необходимые проверки, они могут выступать в мужской категории.

Комитет уточнил, что данная политика напрямую касается только женской категории, которая определяется как соревновательная категория для спортсменок, являющихся биологическими женщинами. Более того, правила не вводят никаких новых ограничений для участия в мужской категории.

Кроме того, спортсменки, которым не разрешено участвовать в женской категории, продолжают иметь право принимать участие во всех других, в которых им положено участвовать. Это включает как мужские категории, так и любые открытые, если они существуют.

Ранее МОК решил оставить без пересмотра текущие предписания, касающиеся российских атлетов. Прежние лимиты и правила участия в соревнованиях продолжают действовать, в то время как для представителей Белоруссии организация предложила снять барьеры ввиду соответствия их национального комитета Олимпийской хартии.