МОК оставил прежние рекомендации в отношении спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал пересматривать рекомендации в отношении российских спортсменов, следует из опубликованного релиза. До этого действовавшие ограничения и условия допуска сохраняются без изменений.

МОК принял решение рекомендовать международным спортивным федерациям отменить ограничения для спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет страны соответствует требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на российских атлетов. В МОК пояснили, что санкции в отношении Олимпийского комитета России остаются в силе на период рассмотрения вопроса юридической комиссией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение МОК об отстранении российских атлетов продемонстрировало предвзятость большинства спортивных функционеров. По его словам, ограничения в отношении спортсменов из РФ носили не всеобщий, а выборочный характер.

Кроме того, глава РФ на церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса заявил, что Россия уверенно возвращается на мировые спортивные арены. По словам Путина, позиции страны в мире остаются прочными, несмотря на «трусливые попытки» их подорвать.