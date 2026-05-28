В «Спартаке» назвали цель на следующий сезон РПЛ

«Спартак» готов стать чемпионом России в следующем сезоне, заявил полузащитник Кристофер Мартинс в разговоре с Metaratings. Он отметил, что это будет являться главной целью команды на будущий год.

Мы готовы взять чемпионство в следующем сезоне. Всегда готовы. Для этого мы и работаем, — сказал Мартинс.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и завоевал трофей в пятый раз в российской истории. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В составе «Спартака» мяч забил Пабло Солари (37-я минута), а у «Краснодара» отличился Дуглас Аугусто (57-я минута). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.

До этого экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что не ожидал такой хорошей игры от «Спартака» в суперфинале Кубка России по футболу. Он отметил, что это произошло на фоне слабого выступления «Краснодара».