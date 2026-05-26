Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал окончание спецоперации благодаря применению российского «гипероружия», которое невозможно перехватить. Правда ли он предвидел применение «Орешника» и исчезновение одной из стран Европы?

Пророчество о «гипероружии»

За несколько месяцев до своей смерти в 2022 году Владимир Жириновский сделал пророчество о применении Россией некоего «гипероружия» в ходе конфликта со странами НАТО. При этом он исключил глобальную ядерную войну, утверждая, что конфликт будет носить локальный характер. Самым страшным в его предсказании стало применение оружия, которое, как он уверял, окажется мощнее ядерного.

«Это будет не всемирная ядерная война, а локальная, но с применением гипероружия — самого мощного оружия, которое можно будет считать сильнее ядерного», — заявил политик.

«Гипероружие», как называл его Жириновский, будет настолько чудовищным, что одна из малых стран на юге Европы просто «исчезнет с лица земли» — не останется ни людей, ни городов. При этом политик предрекал победу России.

Сегодня пользователи Сети активно обсуждают это забытое пророчество, многие проводят параллели с текущей политической ситуацией.

Удар возмездия «Орешником»

Связывают с пророчествами Владимира Жириновского и появление новейшей российской ракеты. В 2014 году, за десять лет до реальных событий, Жириновский в одном из выступлений призывал объявить на мировой арене о новых военных разработках России и начинать их испытания.

Российские ракеты «Орешник» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот фрагмент видео, опубликованный экс-депутатом Госдумы Василием Власовым, многие сегодня воспринимают как прямое предвидение именно «Орешника». При этом слова «Орешник» политик тогда не произносил, название было придумано гораздо позже.

Практическим воплощением мрачного сценария Жириновского стал массированный удар по Украине в ночь на 24 мая 2026 года. Это была одна из самых мощных атак за все время СВО. Причем впервые по целям в Киевской области была применена баллистическая ракета средней дальности РС-26 «Орешник».

Удар был нанесен по объектам военного управления в Киеве. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис прямо заявил: бункер не защитит украинского политика Владимира Зеленского в случае удара «Орешником». Аналитики подтверждают: российская ракета способна поражать даже высокозащищенные цели, расположенные на большой глубине.

ПВО Киева оказалась бессильна

Результат атаки превзошел все ожидания. Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал урон «огромным», превосходящим все, что было во время предыдущих ударов, а масштаб разрушений — «полностью затмевающим любые украинские атаки, когда-либо совершенные ранее».

По словам Меркуриса, это вызвало «острую панику у Зеленского». Этот страх, считает аналитик, будет преследовать украинского лидера до самого конца конфликта, все сильнее влияя на его решения.

Западные эксперты также заговорили об изменении «правил игры». Один из бывших советников Пентагона, Дуглас Макгрегор, допускает, что при сохранении текущих темпов российские войска теоретически способны выйти к Одессе и Киеву.

Другой отставной офицер штаба Сухопутных войск США Дэвид Пайн спрогнозировал, что в 2026 году Украину ждет военный коллапс, поскольку «учитывая текущий уровень потерь личного состава, у Украины, возможно, закончатся войска к концу года».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Зеленского могут свергнуть

Применение «Орешника» стало триггером не только для военного, но и для политического поражения Украины. На фоне этих событий на Западе все чаще говорят о неизбежности переговоров.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн уверен, что ВСУ потерпят сокрушительное поражение, а Владимира Зеленского свергнут на волне коррупционных скандалов.

В этом контексте вспоминается другое пророчество Владимира Жириновского. Он говорил, что НАТО развалится из-за внутренних противоречий, а ведущие страны Европы, прежде всего Франция и Германия, побоятся напрямую вступать в противостояние с Россией.

