17 марта 2026 в 15:35

«Локальное гипероружие»: шок-пророчество Жириновского о третьей мировой

Владимир Жириновский
Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще шесть лет назад предупредил мир о роковой дате — 2027 год. По его словам, именно тогда начнется глобальный конфликт, в котором будет применено загадочное «гипероружие», способное стереть с лица земли целые страны.

Где и когда начнется третья мировая

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Telegram-канале архивное видео с Владимиром Жириновским, где основатель ЛДПР излагает свой прогноз о начале третьей мировой войны в 2027 году. Запись сделана примерно шесть лет назад, но именно сейчас она набирает миллионы просмотров.

Жириновский объясняет свою логику предельно четко: США сдают позиции, Европа «состарилась» и хватается за последний шанс, а Китай боится брать на себя роль мирового гегемона.

«Почему я взял 2027 год? Поскольку все-таки нужна подготовка», — констатировал депутат.

По его мнению, к 2027 году накопившиеся противоречия между мировыми центрами силы созреют для силового разрешения. А для Европы настанет последний шанс удержаться на плаву.

Одна из стран Европы исчезнет

Самая пугающая деталь прогноза касается конкретной точки на карте. Жириновский предупредил, что удар может быть нанесен с южного направления и последствия будут катастрофическими для одной из стран Европы.

«От какой-то маленькой страны на юге Европы ничего не останется», — предрек политик.

Сегодня аналитики соотносят это предупреждение с напряженностью на Балканах, в Сербии или вокруг Приднестровья. Но Жириновский не назвал источник главной ракеты и не уточнил, какая именно страна пострадает.

Гипероружие будет страшнее ядерного

Жириновский сразу успокоил тех, кто ждет ядерного апокалипсиса в духе голливудских фильмов. По его версии, война будет не глобальной, а локальной, но с применением принципиально нового типа вооружений.

«Это будет не всемирная ядерная война, локальная, с применением самого мощного оружия, которое, возможно, можно будет считать еще сильнее, чем ядерное оружие. Это будет гипероружие», — предупредил политик.

Что именно подразумевалось под «гипероружием», Жириновский тоже не пояснил, но намекнул на технологии, способные одним ударом менять расстановку сил. Эксперты предполагают, что речь может идти о принципиально новых видах вооружений, основанных на неизвестных ранее физических принципах.

Настанет цифровая слепота

Отдельное место в прогнозе Жириновского занимал сценарий начала конфликта. По его мнению, первые удары будут нанесены не по земле, а по космосу. Именно тогда перестанут работать привычные средства связи.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска — вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало третьей мировой», — предупреждал депутат.

Уничтожение орбитальных спутников парализует армии и целые государства, а паралич систем, по прогнозам Жириновского, станет главным инструментом хаоса.

Америка начнет с чистого листа

Жириновский предвидел замысел США так: они не просто сдадут позиции, но и спровоцируют глобальный форс-мажор к 2027 году. Это поможет американцам списать гигантские долги и обвалить экономики конкурентов, считал политик. Наступит контролируемый хаос: рухнет все, но Америка сможет отстроиться заново за чужой счет.

Россия, по версии Жириновского, займет выгодную позицию «наблюдателя с ядерной дубинкой». А когда основные игроки «переломают друг другу ребра», можно будет спокойно выйти из тени и продиктовать свои правила.

Ирина Дроздова
