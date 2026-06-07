Ошибка военных обернулась для США потерей $500 тыс. NYP: Пентагон принял воздушный шар за НЛО и сбил его ракетой за $500 тыс.

Военные США сбили бойскаутский воздушный шар, ошибочно расценив его как НЛО, сообщает газета New York Post со ссылкой на видео Пентагона и экс-главу федерального Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) Шона Киркпатрика. Американские ВВС направили F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой «вторгающейся» сфере над озером Гурон. В результате инцидента был уничтожен объект, который принадлежал команде бойскаутов.

Можете себе представить реакцию в конгрессе, когда я об этом сообщил, — подчеркнул бывший чиновник.

Согласно публикации, стоимость ракеты, использованной для уничтожения шара, оценивается примерно в $500 тыс. Киркпатрик уточнил, что воздушный шар был запущен бойскаутами в рамках исследовательского проекта и успел совершить восемь оборотов вокруг планеты до того, как его сбили над территорией США.

Ранее пользователи Сети сочли доказательством существования ангелов вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по приказу американского президента Дональда Трампа. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.