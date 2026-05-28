Американцы уже десятки лет финансируют секретные программы по изучению НЛО

Ангел «появился» на опубликованных Пентагоном материалах об НЛО NYP: на рассекреченных Пентагоном кадрах с НЛО видны парящие над озером ангелы

Вторую порцию рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по приказу американского лидера Дональда Трампа, пользователи Сети сочли доказательством существования ангелов, пишет New York Post. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.

Объект выглядит почти как человек с руками и ногами. Главный вопрос — с какой скоростью он летит, — указано в публикации.

Инфракрасная камера зафиксировала объект, который несколько раз менял форму и в итоге стал похож на профиль человекоподобного существа с руками и ногами. Другой объект, записанный военными над океаном в 2024 году, напомнил верующим офанима — библейских ангелов в виде двух огненных колес, покрытых глазами.

После публикации первого блока документов 8 мая, члены конгресса уже объявили об обнаружении херувима на одном из видео. Вторая партия материалов вышла 22 мая и включила 51 видео, семь аудиофайлов и шесть текстовых документов.

Ранее Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с детальными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди прочего в файлах упоминается дисковидный НЛО, излучавший свет, который превосходил по яркости Солнце, а по размерам достигал половины лунного диска.