Максимальная переработка: лимит увеличен вдвое — как будет оплачиваться

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Трудовой кодекс, которые увеличивают максимальную годовую переработку с 120 до 240 часов. NEWS.ru рассказывает, зачем понадобилось удваивать лимит и как на самом деле будут оплачивать сверхурочные с 121-го часа.

О чем именно говорит новый закон

Закон сохраняет прежние ограничения для отдельных категорий: сотрудников государственных и муниципальных учреждений (при внутреннем совместительстве), а также для работников с вредными условиями труда — для них годовая планка остается на уровне 120 часов.

При суммированном учете рабочего времени оплата сверхурочных теперь рассчитывается следующим образом:

первые два часа переработки в течение дня или смены — не менее чем в полуторном размере;

последующие часы — не менее чем в двойном;

начиная с 121-го часа в год — каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.

Из финальной версии документа исключили норму об электронном уведомлении об увольнении. Также закон закрепляет за работниками, которые привлекаются к сверхурочным работам свыше 120 часов в год, право на один оплачиваемый день диспансеризации. Кроме того, запрещено отзывать из отпуска сотрудников вредных и опасных производств (исключение — только чрезвычайные ситуации).

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В чем суть поправок

Поправки в статью 99 Трудового кодекса РФ формально повышают допустимый годовой лимит сверхурочных с 120 до 240 часов, пояснил NEWS.ru адвокат Адвокатской палаты города Москвы Александр Чумаков.

«По сути, закон не вводит новую норму переработок, а легализует уже сложившиеся практики. В условиях жесткого кадрового дефицита работодатели и раньше вынужденно использовали скрытые переработки», — отметил юрист.

По его словам, ранее это создавало слой уязвимых сотрудников, которые работали дополнительно без официальных гарантий (например, без двойной оплаты за часы сверх нормы). Теперь коллективным договором можно согласовать лимит до 240 часов в год.

При этом сохраняется дневное ограничение: сверхурочная работа не может превышать четырех часов в день. Как уже было сказано ранее, первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном. Начиная с 121-го часа в год, каждый час переработки оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом работник вправе выбрать не повышенную оплату, а дополнительное время отдыха (час за час).

Зачем потребовалось повышать лимит сверхурочных

Ответ прост — чтобы смягчить кадровый голод. По словам руководителя инфоотдела профсоюза «Новый труд» Марии Коледы, мера направлена на сокращение дефицита кадров. Минэкономразвития оценивает, что это позволит закрыть до 100 тыс. вакансий без найма новых сотрудников.

Где будет востребовано? В первую очередь — на оборонных предприятиях, где сложно найти квалифицированных специалистов и работа идет в несколько смен, а также в строительстве и сельском хозяйстве для сезонных пиковых нагрузок, рассказала NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

По словам научного сотрудника лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольги Солдаткиной, нововведение коснется прежде всего специалистов с редкими техническими и инженерными компетенциями, а также линейных сотрудников в гостиничном секторе, где требуется длительная подготовка на рабочем месте.

«Увеличение лимита не означает автоматического принуждения к переработкам», — подчеркнула Горелкина.

Кого не коснутся новые правила

Новый повышенный лимит сверхурочных — до 240 часов в год — распространяется не на всех. Трудовой кодекс по-прежнему категорически запрещает привлекать к переработкам беременных женщин и работников младше 18 лет. Для них никаких исключений не сделано.

Что касается сотрудников с вредными условиями труда, здесь действуют более тонкие ограничения. Как пояснила Ольга Солдаткина, для работников, чьи условия сопряжены с высоким риском профессиональных заболеваний и утраты трудоспособности (обычно это классы вредности 3 и 4 по специальной оценке условий труда), годовой лимит сверхурочных остается прежним — 120 часов. А вот те, кто трудится при менее выраженной вредности (1-я и 2-я степень), могут привлекаться к переработкам свыше 120 часов, но только при одном обязательном условии — их личном письменном согласии. Без добровольного согласия заставлять их работать дополнительно работодатель не вправе.

Чего ждать после вступления закона в силу

Адвокат Александр Чумаков предсказывает всплеск трудовых споров о взыскании невыплаченного за переработки. «Потенциальная сумма иска для работника теперь возрастает кратно. Особенно это коснется предприятий со строгой пропускной системой — СКУД», — отметил собеседник NEWS.ru.

Так, если сотрудник ежедневно задерживался на один-два часа, электронные пропуски это зафиксируют. Уволившись, он может подать в суд и попробовать взыскать двойную оплату за все часы, начиная с 121-го часа переработки в год. Это могут быть очень существенные суммы, допустил юрист.

