Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 05:30

Назван способ для долговременного поддержания чистоты машины

Автоэксперт Серебряков: воск спасет машину от воды и грязи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нанесение воска на кузов автомобиля позволяет эффективно защитить лакокрасочное покрытие от воды, грязи и реагентов, создавая тонкий гидрофобный слой, заявил NEWS.ru директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, такая обработка также помогает снизить риск коррозии и замедлить выцветание краски под воздействием ультрафиолета.

Нанесение воска является одним из эффективных способов защиты лакокрасочного покрытия авто. Основная польза процедуры заключается в создании тонкого гидрофобного слоя, который отталкивает воду, грязь и дорожные реагенты, препятствуя повреждению краски кузова. За счет заполнения микротрещин и пор лакокрасочного покрытия воск предотвращает попадание влаги и химически активных веществ в верхние слои покрытия, что снижает риск развития коррозии. Он обеспечивает барьерную защиту от ультрафиолетового излучения, замедляя процесс выцветания и окисления, что особенно важно при ярком солнце, — пояснил Серебряков.

Он добавил, что регулярное применение воска облегчает последующий уход за автомобилем: загрязнения реже прилипают к обработанной поверхности, а процесс мойки требует меньших физических и временных затрат. По словам автоэксперта, правильное и своевременное нанесение состава способствует сохранению эстетического вида автомобиля и продлению срока службы кузова.

Ранее адвокат Сергей Радько рассказал, что законом не запрещено располагать сразу несколько машин, в том числе старых, на парковочных местах. По его словам, некоторые автомобилисты действительно используют «развалюхи», чтобы занимать парковку на время отъезда на работу, по делам или в отпуск.

Общество
автомобили
советы
водители
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию
Максимальная переработка: лимит увеличен вдвое — как будет оплачиваться
«Сам Юра помогает с небес»: как прошел слет памяти Шатунова в Подмосковье
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 мая
В США определили, через какое время смогут восполнить запас боеприпасов
Врач объяснила, почему женщинам опасно долго ходить в мокром купальнике
Многомиллиардные доходы, Кончаловский, удочерение: как живет Юлия Высоцкая
Назван способ для долговременного поддержания чистоты машины
Врач назвала простые способы избежать межпозвонковой грыжи
Озвучено, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе
Врач ответила, какие есть ограничения на донорство крови
АвтоВАЗ запатентовал кроссовер Т-134: что известно о новой «Ниве»
Стало известно, что мешает россиянам спать ночью
В Минпросвещения раскрыли, как ученикам будут ставить оценки за поведение
Россиянам ответили, обязательно ли проводить отпевание усопшего
Шестой ребенок, критика СВО, ликвидация бизнеса в РФ: как живет Водянова
«Совершенно очевидно»: в России напомнили об условиях завершения СВО
Бизнесмен поставил точку в споре о связи блеска шоколада с его качеством
Раскол Британии: Шотландия снова требует независимости — что выгодно РФ
Российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника ВСУ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.