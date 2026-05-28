Назван способ для долговременного поддержания чистоты машины

Нанесение воска на кузов автомобиля позволяет эффективно защитить лакокрасочное покрытие от воды, грязи и реагентов, создавая тонкий гидрофобный слой, заявил NEWS.ru директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. По его словам, такая обработка также помогает снизить риск коррозии и замедлить выцветание краски под воздействием ультрафиолета.

Нанесение воска является одним из эффективных способов защиты лакокрасочного покрытия авто. Основная польза процедуры заключается в создании тонкого гидрофобного слоя, который отталкивает воду, грязь и дорожные реагенты, препятствуя повреждению краски кузова. За счет заполнения микротрещин и пор лакокрасочного покрытия воск предотвращает попадание влаги и химически активных веществ в верхние слои покрытия, что снижает риск развития коррозии. Он обеспечивает барьерную защиту от ультрафиолетового излучения, замедляя процесс выцветания и окисления, что особенно важно при ярком солнце, — пояснил Серебряков.

Он добавил, что регулярное применение воска облегчает последующий уход за автомобилем: загрязнения реже прилипают к обработанной поверхности, а процесс мойки требует меньших физических и временных затрат. По словам автоэксперта, правильное и своевременное нанесение состава способствует сохранению эстетического вида автомобиля и продлению срока службы кузова.

