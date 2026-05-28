Врач объяснила, почему женщинам опасно долго ходить в мокром купальнике Врач Афанасьева: длительное ношение мокрого купальника может вызвать молочницу

Длительное ношение мокрого купальника может привести к развитию молочницы и бактериального вагиноза, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, влажная ткань создает идеальную среду для размножения патогенов, что повышает риски для женского здоровья.

Кожа человека — это нестерильный орган. Она заселена огромным количеством микроорганизмов — бактериями, грибками, вирусами, обеспечивающими противомикробную защиту организма. Однако при нарушении биоэкологии повышаются риски развития патогенной флоры. Длительное ношение мокрого купальника приводит к созданию идеальной среды для патогенов за счет повышения влажности и кислотности среды. Это подавляет рост полезных бактерий и активирует условно-патогенные возбудители молочницы или бактериального вагиноза. Риск первого заболевания при ношении мокрого купальника более двух часов возрастает в три раза, — пояснила Афанасьева.

По ее словам, развитие патогенов провоцирует появление обильных выделений с неприятным запахом и раздражение в зоне промежности. Гинеколог добавила, что симптомы могут возникать даже у мужчин.

Длительный контакт мокрой ткани с кожей вызывает размягчение и набухание верхнего рогового слоя кожи. Она становится проницаемой для возбудителей. Размягченная кожа более склонна к травматизации и образованию потертостей и опрелостей. Кроме того, мокрая ткань отводит тепло от тела в 20–25 раз эффективнее. Поэтому постепенное высыхание купальника на теле ведет к переохлаждению и рискам воспалительных заболеваний или обострения герпеса, — заключила Афанасьева.

Ранее гинеколог Ольга Уланкина заявила, что постоянное использование ежедневных прокладок может привести к молочнице, контактному дерматиту и раздражению кожи. По ее словам, особенную опасность представляют средства с ароматизаторами, красителями и синтетическими покрытиями.