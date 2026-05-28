Многомиллиардные доходы, Кончаловский, удочерение: как живет Юлия Высоцкая

СМИ сообщили, что бизнес телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой принес выручку в 164 миллиарда рублей по итогам 2025 года. Что известно о ее доходах, как сложилась личная жизнь артистки?

Что известно о многомиллиардных заработках Высоцкой

Как пишет KP.RU со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile Бизнес, Юлия Высоцкая является учредителем сразу 67 компаний.

Согласно информации издания, чистый доход организаций составил более 6,7 млрд рублей. Большинство предприятий (53 компании) специализируются на розничной торговле лекарствами. Оставшиеся компании занимаются кино, ресторанным бизнесом, доставкой еды и арендой.

«Например, дела у кондитерской „Сладкое Соленое“ пошли в гору: выручка подскочила в полтора раза до 24,5 млн рублей. Прибыль ООО „Кулинарная Студия Университет“, наоборот, снизилась вдвое и составила 696 тыс. рублей. А вот студия, связанная с шоу „Едим дома!“, сумела нарастить прибыль до 53,6 млн рублей», — пишет издание.

Как сложилась личная жизнь Высоцкой

Юлия Высоцкая впервые вышла замуж за актера Анатолия Кота, но их брак был фиктивным. Когда Юлию пригласили работать в театр Янки Купалы, ей понадобилось белорусское гражданство, и они с Котом оформили отношения.

В 1998 году Высоцкая вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, который старше ее на 36 лет. У пары двое родных детей — дочь Мария и сын Петр. В октябре 2013 года Кончаловский попал в автокатастрофу на юге Франции. Режиссер не справился с управлением, его 14-летняя дочь получила тяжелую черепно-мозговую травму, девочка находится в коме 12 лет.

Актриса в интервью для Fametime TV поделилась, что не собирается сдаваться и будет бороться за свою дочь до последнего.

«Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сидении и тяжело пострадала. Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. Я очень благодарна медперсоналу, который помогает в поддержании, реабилитации. Прекрасные наши врачи. Мы все время пробуем новое. Но это все нелегко», — сказала она.

Также в интервью Высоцкая поделилась новостью, что они с Кончаловским четыре года назад удочерили девочку.

«Часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали… Ей было девять дней, когда случилось это чудо. Дети не бывают чужими», — поделилась актриса.

Почему Высоцкую критиковали из-за рецептов

В 2023 году в интернете начали обсуждать старые выпуски шоу «Едим дома». Пользователи высмеивали рецепты, где помидоры сгорали, сырники растекались, а шашлык подгорал. Юлия Высоцкая позже призналась, что эта критика повлияла на ее бизнес.

«Я думаю, что с точки зрения бизнеса мы ощутили [потери]. То есть партнеры и какие-то люди, которые, возможно, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношение к негативу, который возник из-за этого. Да, репутационные риски у нас были», — поделилась она.

Высоцкая признала, что при запекании помидоров допустила оплошность. Однако, по ее мнению, сырники по этому рецепту должны быть жидкими.

