Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 05:30

Многомиллиардные доходы, Кончаловский, удочерение: как живет Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

СМИ сообщили, что бизнес телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой принес выручку в 164 миллиарда рублей по итогам 2025 года. Что известно о ее доходах, как сложилась личная жизнь артистки?

Что известно о многомиллиардных заработках Высоцкой

Как пишет KP.RU со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile Бизнес, Юлия Высоцкая является учредителем сразу 67 компаний.

Согласно информации издания, чистый доход организаций составил более 6,7 млрд рублей. Большинство предприятий (53 компании) специализируются на розничной торговле лекарствами. Оставшиеся компании занимаются кино, ресторанным бизнесом, доставкой еды и арендой.

«Например, дела у кондитерской „Сладкое Соленое“ пошли в гору: выручка подскочила в полтора раза до 24,5 млн рублей. Прибыль ООО „Кулинарная Студия Университет“, наоборот, снизилась вдвое и составила 696 тыс. рублей. А вот студия, связанная с шоу „Едим дома!“, сумела нарастить прибыль до 53,6 млн рублей», — пишет издание.

Как сложилась личная жизнь Высоцкой

Юлия Высоцкая впервые вышла замуж за актера Анатолия Кота, но их брак был фиктивным. Когда Юлию пригласили работать в театр Янки Купалы, ей понадобилось белорусское гражданство, и они с Котом оформили отношения.

В 1998 году Высоцкая вышла замуж за народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, который старше ее на 36 лет. У пары двое родных детей — дочь Мария и сын Петр. В октябре 2013 года Кончаловский попал в автокатастрофу на юге Франции. Режиссер не справился с управлением, его 14-летняя дочь получила тяжелую черепно-мозговую травму, девочка находится в коме 12 лет.

Актриса в интервью для Fametime TV поделилась, что не собирается сдаваться и будет бороться за свою дочь до последнего.

«Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сидении и тяжело пострадала. Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца. Я очень благодарна медперсоналу, который помогает в поддержании, реабилитации. Прекрасные наши врачи. Мы все время пробуем новое. Но это все нелегко», — сказала она.

Также в интервью Высоцкая поделилась новостью, что они с Кончаловским четыре года назад удочерили девочку.

«Часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали… Ей было девять дней, когда случилось это чудо. Дети не бывают чужими», — поделилась актриса.

Почему Высоцкую критиковали из-за рецептов

В 2023 году в интернете начали обсуждать старые выпуски шоу «Едим дома». Пользователи высмеивали рецепты, где помидоры сгорали, сырники растекались, а шашлык подгорал. Юлия Высоцкая позже призналась, что эта критика повлияла на ее бизнес.

«Я думаю, что с точки зрения бизнеса мы ощутили [потери]. То есть партнеры и какие-то люди, которые, возможно, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношение к негативу, который возник из-за этого. Да, репутационные риски у нас были», — поделилась она.

Высоцкая признала, что при запекании помидоров допустила оплошность. Однако, по ее мнению, сырники по этому рецепту должны быть жидкими.

Читайте также:

Шестой ребенок, критика СВО, ликвидация бизнеса в РФ: как живет Водянова

Здоровье, личная жизнь, популярность у зумеров: где сейчас Хлебникова

Слова о Путине, конфуз в Кремле, свадьба, зависимость: как живет Деревянко

Шоу-бизнес
Россия
Юлия Высоцкая
Егор Кончаловский
актрисы
телеведущие
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию
Максимальная переработка: лимит увеличен вдвое — как будет оплачиваться
«Сам Юра помогает с небес»: как прошел слет памяти Шатунова в Подмосковье
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 мая
В США определили, через какое время смогут восполнить запас боеприпасов
Врач объяснила, почему женщинам опасно долго ходить в мокром купальнике
Многомиллиардные доходы, Кончаловский, удочерение: как живет Юлия Высоцкая
Назван способ для долговременного поддержания чистоты машины
Врач назвала простые способы избежать межпозвонковой грыжи
Озвучено, можно ли получить медпомощь по ОМС в другом регионе
Врач ответила, какие есть ограничения на донорство крови
АвтоВАЗ запатентовал кроссовер Т-134: что известно о новой «Ниве»
Стало известно, что мешает россиянам спать ночью
В Минпросвещения раскрыли, как ученикам будут ставить оценки за поведение
Россиянам ответили, обязательно ли проводить отпевание усопшего
Шестой ребенок, критика СВО, ликвидация бизнеса в РФ: как живет Водянова
«Совершенно очевидно»: в России напомнили об условиях завершения СВО
Бизнесмен поставил точку в споре о связи блеска шоколада с его качеством
Раскол Британии: Шотландия снова требует независимости — что выгодно РФ
Российский штурмовик забросил гранаты в вентиляционные трубы опорника ВСУ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.