«Я и так под санкциями»: Кончаловский о Михалкове, Нагиеве, Донбассе, СВО

На днях Егору Кончаловскому исполнилось 60 лет. День рождения кинорежиссер отметил, по его словам, дома — в кругу близких. Считает ли он себя счастливым человеком, какое влияние оказал на него отец народный артист РСФСР Андрей Кончаловский и как он воспитывал собственных троих детей, Егор Андреевич рассказал в интервью NEWS.ru.

Какое качество Егор Кончаловский унаследовал от отца

— Егор Андреевич, как вы отметили юбилей? Цифра 60, на ваш взгляд, это много или мало?

— Знаете, у меня некоторое время назад было столько событий и мероприятий в связи с выходом кинокартины «Авиатор», что я немножечко устал, честно скажу, от публичности. Поэтому решил провести день рождения с семьей — просто, тихо и спокойно.

Что же касается цифры, конечно, это немало. Испытываешь некоторую даже неожиданность — боже мой, мне 50 уже, а теперь и 60. Но грустить по этому поводу смысла нет, потому что жизнь идет как идет. И мне жаловаться грех, если честно.

— Что для вас счастье? Считаете ли себя счастливым?

— «Счастье — это отсутствие несчастья» — есть такая фраза. Поэтому я лично считаю себя достаточно счастливым. Да, конечно, у меня есть свои переживания, гештальты и прочее. Но в целом я счастливый человек и стараюсь жить по такой вот формуле: пусть наступающий год будет не хуже, чем год ушедший.

Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая и режиссер Егор Кончаловский Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

— Чему главному вас научил отец? Ваша мама (актриса Наталия Аринбасарова. — NEWS.ru) рассказывала как-то в интервью NEWS.ru, что вы не любите показывать ему свои новые киноработы, потому что он постоянно критикует. Это на самом деле так?

— Ну почему, я его приглашаю всегда на свои премьеры, если это кинофильм, а не сериал. Посмотрит — хорошо, не посмотрит — расстраиваться не стану. Но действительно он меня, особенно в ранние мои годы в кино, критиковал. Потом в какой-то момент перестал. Возможно, я наконец заслужил в его глазах право называться кинорежиссером.

Чему меня отец научил? На мой взгляд, мне от него передался здоровый авантюризм — прошу не путать с аферизмом. Я готов вписаться в какие-то даже достаточно сложные творческие и коммерческие мероприятия. Я имею в виду сейчас в первую очередь профессию.

Как повлиял на становление Егора Кончаловского Никита Михалков

— Были ли жизненные уроки, который вам Андрей Сергеевич преподал, может быть, жестко, может быть, мягко? Есть такое, вспоминается?

— Такого, чтобы прямо вот урок, не было. Но в целом его жизнь — поступки и их последствия — меня очень многому научили. Я имею в виду опыт — и позитивный, и, возможно, негативный — действия, которые стали ошибочными и затем достаточно долго влияли на его жизнь, в том числе финансово.

С его стороны, надо сказать, это никогда не носило характера назиданий, мол, учись, сынок. Но поскольку мы всегда много общались, беседовали, его жизненный опыт мне очень пригодился.

Никита Михалков (слева) и Егор Кончаловский Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

— А каким был главный жизненный урок от мамы?

— Мне кажется, что мои позитивные качества — гуманные, добрые, человеческие — во многом от мамы. Кроме того, все родные — мама, наверное, в первую очередь — мне много-много раз говорили, что вот так пролетит вся жизнь. Это правда, жизнь летит очень быстро.

— Ваш родной дядя — Никита Сергеевич Михалков — повлиял на становление вашей личности?

— Никита вообще достаточно харизматичный. Мы много общались. Конечно, вертикально, как младший со старшим. Но в этом было очень много горизонтального смысла. Естественно, все — и дед мой, и отец, и Никита — меня предупреждали об опасностях, так сказать, раннего сексуального опыта, который может стать негативным по многим параметрам. Отцы и праотцы и должны мальчиков воспитывать в плане взаимоотношений с противоположным полом. Мне [об этом] сообщалось без прикрас, во вполне себе вольных выражениях, я бы так сказал, не раз и всеми [окружающими].

Позиция Никиты, его жизненная философия мне очень близка. Я отношусь к нему и относился всю жизнь с огромным уважением. Конечно, он повлиял на меня в огромной степени. Наверное, второй человек после отца, кто влиял на меня.

— У вас самого трое детей — взрослая дочь и два маленьких сына. Кого все-таки сложнее воспитывать — мальчиков или девочку? Какой вы отец?

— Мне сложно сравнивать. Одно дело, когда у тебя появляется маленький ребенок в 40 лет. И совсем другое, когда в 60 ты считаешься как бы молодым отцом. С девочками, пожалуй, посложнее. Особенно — в период их взросления, созревания. Мне кажется, что мне все-таки с мальчиками будет легче. У меня одному — восемь, а второму — пять лет.

Режиссер Алексей Чадов и режиссер, актер Егор Кончаловский (слева) на съемочной площадке фильма «Джон» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В чем Егор Кончаловский не согласен с Дмитрием Нагиевым

— На пресс-конференции накануне своего юбилея вы поделились, что снимаете документальный фильм о Донбассе...

— Я действительно три раза съездил в Донбасс, мы с моей командой уже сняли документальный фильм о донбасских ополченцах. У нас сейчас идет монтаж. Это небольшой фильм, я его делаю параллельно с другими моими режиссерскими проектами.

— Режиссеры, которые снимают художественное кино о Донбассе, неоднократно жаловались, что очень сложно подобрать артистов — многие актеры отказываются сниматься в фильмах об СВО. Как вы думаете, почему это происходит? Отсутствует гражданская ответственность? Или боятся, что их не выпустят, к примеру, на Запад?

— Не могу сказать. Может быть, кто-то действительно боится подпасть под какие-то санкции. Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь.

— Актер Дмитрий Нагиев, к примеру, на днях выразил мнение, что от военного кино зрители устали. Согласны с этим? Или, наоборот, нужно больше военных лент? Военного — не обязательно об СВО, могут быть просто качественные патриотические картины.

— Сегодня мы все так или иначе находимся в информационном потоке, в огромной степени наполненном военными новостями — кадрами операций, сообщениями об освобождении того или иного населенного пункта. То есть у нас много информации о войне. Это естественно во время СВО. Не думаю, что зрители устали.

Я бы, например, скорее предположил, что подустали от сказок. Поэтому я не согласен с Нагиевым. Он как измерил, что зритель подустал? По тому, что те или иные фильмы [на военную тематику] не так хорошо собрали деньги? Но есть масса причин, почему фильм собирает меньше, чем хотелось бы.

Другой вопрос, что, конечно, о Донбассе хотелось бы снимать хорошее кино — не клюквенное.

Егор Кончаловский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Когда от вас ждать новую художественную картину? О чем будет кино?

— Есть три проекта, которые мы пишем с моими товарищами-сценаристами. Один — восточный, приключенческое кино, сложносочиненное. Второй — современная сказка, фантастическая немножко, но без летательных аппаратов. Третий — альманах, восемь серий. Не исключаю, что запустимся с каким-то другим проектом, есть предложения и варианты.

— С возрастом меняются темы, на которые хочется высказаться в художественном смысле? То, о чем хотелось рассказать зрителям в 40 лет и о чем хочется говорить сейчас, отличается?

— Безусловно. Когда меня спрашивают: «Что для вас является источником вдохновения?», отвечаю, что вдохновляет свой же собственный жизненный опыт, который постепенно становится все более сложным и более гибким, естественно, под влиянием обстоятельств жизни.

Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Словами не скажешь — надо рассказывать истории, киноистории.

