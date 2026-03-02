Макрон, Мерц и Стармер угрожают Ирану: в какую ловушку они себя загоняют

Франция, Британия и Германия готовятся к новой «Буре в пустыне». Приведет ли эта авантюра к затяжному конфликту, который окончательно отвлечет ресурсы НАТО от Украины и откроет Москве стратегическое окно возможностей для закрепления успехов, или же втягивание Европы в ближневосточную мясорубку спровоцирует новый виток глобальной нестабильности, который может ударить и по безопасности РФ, читайте в материале NEWS.ru.

Чем Европа грозит Ирану

Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании призвали Иран отказаться от ударов по союзникам на Ближнем Востоке, следует из заявления, распространенного пресс-службой немецкого кабмина. В противном случае в отношении Тегерана будут приняты военные меры.

«Потенциально это, если будет необходимо, может включать возможность принятия соразмерных военных оборонительных мер, с тем чтобы подавить способности Ирана запускать ракеты и дроны непосредственно в их источнике», — предупредили лидеры трех стран.

На этом фоне французское военное командование приняло решение о передислокации единственного авианосца страны. Ударная группа во главе с атомным кораблем «Шарль де Голль» досрочно завершает учения в Балтийском море и берет курс на восточное Средиземноморье.

Ситуация обострилась из-за атаки иранских дронов на военную базу в Абу-Даби, где дислоцированы французские подразделения. В связи с произошедшим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что данные события «вынуждают нас укрепить оборонительные позиции и поддержать тех, с кем у нас заключены оборонные соглашения».

В соцсетях также распространяются сведения о возможном ударе по английской авиабазе на Кипре. При этом Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады, — об этом сообщил в социальной сети Х премьер-министр Британии Кир Стармер. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.

Глава британского правительства пояснил, что решение продиктовано соображениями защиты союзников в регионе Персидского залива. Предоставление инфраструктуры он назвал актом коллективной самообороны, соответствующим международному праву, который позволит защитить около 200 тыс. британцев, проживающих в ближневосточных странах.

Какие силы могут задействовать европейцы

Вмешательство Евросоюза, если оно будет, вряд ли сыграет решающую роль в конфликте, скорее европейцы захотели «примазаться» к США, считает политолог-международник, американист Геворг Мирзаян.

«Англия, Франция, ФРГ подтянут столько, сколько у них есть. Германия решила присоединиться к этой истории, они добавят самолетов к американским и израильским, но я не думаю, что это будет кардинально много. Самолеты должны долететь и начать участвовать в операции — это не мгновенный процесс. Пока что американцы уже собрали огромную эскадру. Англия и Франция добавят какое‑то количество самолетов, но вряд ли настолько, чтобы серьезно изменить ход событий», — сказал Мирзаян NEWS.ru.

Тем не менее Англия и Франция могут собрать хоть и небольшой ударный кулак авиации, но быстро, пояснил NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, главная помощь ЕС американцам могла бы быть в наземных войсках, но решения о наземной операции нет.

«При желании они могут собрать быстро, но небольшие силы, потому что они сейчас стоят „враскоряку“. И Франция, и Великобритания хотят наскрести ну хотя бы 15–20 тыс. в „Коалиции желающих“. Они их уже приготовили. А сейчас, если они примут решение по Ирану, то будут с миру по нитке уже собирать. Если Трамп поймет, что его бьют, он бросит клич ко всем странам НАТО — „помогите“. Если тем более будут жертвы — а они уже начались — могут собрать какой-нибудь экспедиционный корпус. Четыре-пять бригад в 25–30 тыс. на первое время. Но зачем? Для этого надо принять решение о сухопутной операции. Оно еще не принято. А без сухопутной операции война не закончится», — сказал Баранец.

Как решение европейцев отразится на России и СВО

По мнению Мирзаяна, иранский конфликт может затруднить снабжение Киева европейским и американским оружием.

«США сильно втянулись в иранский конфликт. Видно, что расходуется огромное количество противоракет и других боеприпасов. Как минимум часть оружия, которое могло бы пойти Киеву, теперь Зеленский не получит. Кроме того, втягивание Европы в ближневосточную „мясорубку“ может создать новый виток глобальной нестабильности и ударить по рынку энергоресурсов — это вполне возможный сценарий. Насколько надолго это может затянуться? Никто сейчас точно не скажет. Трамп говорил о месячной операции — якобы четыре недели — но реальный срок зависит от того, как долго Иран будет сопротивляться. Это непредсказуемо», — сказал Мирзаян.

Он напомнил, что Иран — стратегический партнер России: у нас с ним договор о всестороннем сотрудничестве. «Если наш союзник проиграет, мы фактически теряем партнера. Но сегодня нет оснований утверждать, что Иран однозначно проигрывает: его положение тяжелое, но иранцы наносят ответные удары, сбивают самолеты и пытаются выстоять. Их задача — продержаться и повысить „стоимость“ операции для противников, прежде всего для США, а также для стран Залива», — пояснил Мирзаян.

По словам Баранца, вовлеченность Запада в иранский конфликт играет на руку России.

«Во-первых, Соединенные Штаты Америки на 90% отвлечены от украинского конфликта. Во-вторых, это вынуждает США беречь боеприпасы, они сами же говорят, у них уже полупустые склады. Да, это выгодный для нас конфликт. Очень выгодный. Но внимание! Не забывайте, что у США есть подручные. Есть „проститутки“, которые уже говорят, что давайте мы вам поможем. Англия открыла свою базу для Соединенных Штатов Америки. Германия тоже говорит: „Я готова помочь“. Украина и та говорит: „Я пошлю специалистов по беспилотникам, чтобы они воевали за интересы США“. Матерые пилоты беспилотников будут направляться теперь на Иран. А это нам тоже на руку. Чем больше пилотов-беспилотников с Украины будут передислоцироваться на позиции Соединенных Штатов Америки, тем нам лучше», — сказал Баранец.

