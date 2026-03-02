Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 22:55

Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области

Гладков: мирный житель села Головчино погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. От детонации беспилотника мужчина получил смертельные ранения и погиб мгновенно. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.

Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ударным дроном корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке. В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР проинформировали, что также под обстрел попали два других гражданских объекта.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили над Россией 13 украинских БПЛА. ВСУ атаковали три региона. ПВО в Белгородской области уничтожила 11 беспилотников, а в Курской и Крыму — по одному дрону.

ВСУ
Белгородская область
смерти
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тяжелая болезнь, возвращение на сцену, бездетность: куда пропал Губин
Возросло число погибших солдат ВС США при операции на Ближнем Востоке
Трампа окрестили рекордсменом по войнам
Украине конец — оружие и деньги ЕС пойдут на Иран: что предпримет Россия
Жесткий, но эффективный: как Мишустин спасает Россию от кризисов
Иран пригрозил жесткими мерами судам в Ормузском проливе
Отдыхающих в Бахрейне сотрудников Пентагона настиг иранский дрон
Средства ПВО сработали в Киеве на фоне воздушной тревоги
На Западе сообщили о росте ракетных атак ВС РФ на украинские объекты
«Удары в спину»: Украина подставила одного из своих союзников
Десятки человек погибли при ударах США и Израиля по иранской провинции
Союзники внезапно попросили США сжалиться над Ближним Востоком
«Мы дома!»: на видео попала реакция вернувшихся из Абу-Даби россиян
Макрон, Мерц и Стармер угрожают Ирану: в какую ловушку они себя загоняют
Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области
Никас Сафронов рассказал, с какой просьбой к нему обращался Джабраилов
Украина сбросила беспилотник на городскую больницу в ДНР
Зачем Трамп напал на Иран: кому это выгодно, а кто теряет миллиарды
Украина может оказать «медвежью услугу» противникам Ирана
В ОАЭ подсчитали количество перехваченных иранских ракет
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.