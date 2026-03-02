Украинский беспилотник убил мирного жителя Белгородской области

Украинские операторы дронов целенаправленно убили мирного жителя Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Головчино Грайворонского округа.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирного жителя, когда он передвигался по одной из улиц. От детонации беспилотника мужчина получил смертельные ранения и погиб мгновенно. Прибывшая экстренно на место атаки скорая помощь смогла только зафиксировать смерть.

Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ударным дроном корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке. В управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР проинформировали, что также под обстрел попали два других гражданских объекта.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны сбили над Россией 13 украинских БПЛА. ВСУ атаковали три региона. ПВО в Белгородской области уничтожила 11 беспилотников, а в Курской и Крыму — по одному дрону.