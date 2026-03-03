Украине конец — оружие и деньги ЕС пойдут на Иран: что предпримет Россия

Нападение США и Израиля на Иран привело к началу большой войны на Ближнем Востоке, в которой задействовано уже более десятка государств. Ряд стран Европы заявили о готовности принять участие в военных действиях. Втягивание спонсоров и поставщиков оружия на Украину в большую ближневосточную войну неминуемо окажет влияние на ситуацию в зоне СВО. Как отразится война против Ирана на российско-украинском конфликте — в материале NEWS.ru.

Получит ли Киев оружие после начала войны на Ближнем Востоке

Специальная военная операция напрямую не связана с тем, что происходит на Ближнем Востоке, отметил в беседе с NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. Однако, по его словам, косвенная связь существует.

«Пока американцы заняты Ближним Востоком, вряд ли они будут уделять внимание просьбам Украины — по большому счету, они и так не уделяли. Аналогичная картина будет с европейскими странами: они, возможно, с запозданием присоединятся к операции, чтобы получить дивиденды, но в процессе их внимание и ресурсы переключатся на этот регион. Поэтому Украине рассчитывать на ту же степень поддержки не приходится», — указал Леонков.

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, похожая ситуация сложилась в ходе предыдущей 12-дневной израильско-американской войны против Ирана летом прошлого года: как только она начала затягиваться, пошли разговоры, в том числе в европейских столицах, что средств для Киева будет меньше.

«Это логично, потому что в любом случае для противодействия контрударам Ирана по Израилю и по американским базам нужно не только большое количество установок ПВО, но и большое количество ракет, которые в конечном итоге производятся в значительно меньших количествах, чем тратятся в результате подобных боестолкновений», — пояснил Онуфриенко.

По его словам, это объективный процесс. «Мы видим уже по факту, что количество ракет и установок для киевского режима сократилось. Об этом неоднократно говорило и руководство Германии, что у них возможности исчерпаны. Это неоднократно признавал и президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о том, что у них катастрофическая нехватка ракет», — поясняет военэксперт.

Это заметно и по результатам эффективности российских ударов в глубину украинской территории: давление на ПВО противника выросло в несколько раз, добавил он.

Будут ли у украинцев деньги на войну в прежнем объеме

Для Украины критически важен финансовый аспект, а любые операции, подобные атаке США против Ирана, требуют многомиллиардных расходов, напомнил Онуфриенко.

«Ликвидация последствий ударов выливается в десятки и десятки миллиардов долларов. Деньги в любом случае конечны. Денег, соответственно, киевский режим будет тоже получать меньше. Или будет меньше закупаться любого оружия для него», — отметил эксперт.

Война на Ближнем Востоке будет оказывать на Украину и косвенное давление: неизбежно подорожание нефти, газа, нефтепродуктов вследствие проблем с судоходством в Ормузском проливе. «Дизельное топливо — основа для работы большинства типов бронетехники и вообще всей техники, действующей на фронте», — указал собеседник NEWS.ru.

Украинская власть в связи с ожидаемыми финансовыми проблемами уже пытается через Лондон навязать свою помощь нефтяным монархиям, несущим огромный ущерб от атак иранскими дронами, отметил Леонков. «Зеленский предлагает странам Персидского залива обращаться к Украине, чтобы учить их бороться с иранскими „Шахедами“ — понятно, не бесплатно. Это демонстрирует, что с финансами у Киева плохо и вряд ли станет лучше», — сказал эксперт.

Какие еще выгоды Россия извлечет из ближневосточного конфликта

По словам Онуфриенко, для России выгода заключается в том, что внимание наших недругов переориентировано на другой объект. «Возможности любой организации, любого государства, любого человека конечны. Невозможно вести боевые действия на протяжении длительного времени сразу на нескольких фронтах. Для этого не хватает ресурсов — ни финансовых, ни материальных. Поэтому отвлечение внимания на Иран неизбежно снижает возможности противодействовать России: в дипломатическом, политическом, экономическом, финансовом и так далее», — пояснил он.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев считает, что в плане действий в рамках СВО открывается широкое окно возможностей. «Внимание Запада и мировых медиа сосредоточено на Ближнем Востоке и нефти. Мы можем делать на Украине все, что они сделали с Ираном, включая ликвидацию украинского политического и военного руководства, которое мы не без основания считаем террористическим», — сказал Воробьев NEWS.ru. По его словам, если Минобороны поставит себе такую цель, «никакой бункер Зеленского не спасет».

Какие риски несет для РФ ближневосточная война в контексте Украины

Вместе с тем в связи с войной на Ближнем Востоке растут и риски. «Украина так же, как и ее западные партнеры, начнет действовать гораздо жестче и отмороженней. Впрочем, она уже начинает так действовать, судя по атакам на Краснодарский край в минувшие сутки», — указал Воробьев.

По словам Онуфриенко, риски возрастают многократно: такие удары по государствам без объявления войны возможны под любыми предлогами. «США и Трамп сегодня объясняют удар по Ирану ядерной угрозой, исходящей от этой страны. При этом на сайте Белого дома висит объявление, датированное 25 июня прошлого года, в котором говорится о том, что ядерный потенциал Ирана полностью уничтожен», — говорит эксперт.

По его словам, имеет место явная ложь. «Причина притянута за уши. Этот риск не только для России, но для всего мира. Существует одно из мощнейших государств планеты — обладающие ядерным оружием США, которые в любой точке мира начинают боевые действия под надуманными предлогами», — заключил эксперт.

