«Расходуют мои ракеты»: Дотком унизил Зеленского из-за Ирана

Противостояние США, Израиля и Ирана негативно сказывается на Украине и ее президенте Владимире Зеленском, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. По его мнению, мировой фокус смещается на Ближний Восток, и Киев начнет получать меньше вооружений. В соцсети X он опубликовал фото Зеленского, якобы грустного из-за нехватки ракет.

Они расходуют мои ракеты, — подписал пост Дотком.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также отметил, что Зеленский, поддерживая действия против Ирана, не осознает грозящий Киеву дефицит поставок западного оружия. По его словам, это говорит об «ограниченности» украинского лидера.

До этого сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в конфликт вокруг Ирана может исчерпать годовой запас ракет THAAD за один-два дня интенсивных боевых действий. Это создаст дефицит, который может негативно сказаться на поддержке Украины. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля. В Пентагоне озабочены тем, что возможная реакция Ирана может осложнить процесс восполнения запасов.