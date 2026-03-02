Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:27

«Расходуют мои ракеты»: Дотком унизил Зеленского из-за Ирана

Дотком: Зеленского обделяют вниманием из-за конфликта на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Противостояние США, Израиля и Ирана негативно сказывается на Украине и ее президенте Владимире Зеленском, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. По его мнению, мировой фокус смещается на Ближний Восток, и Киев начнет получать меньше вооружений. В соцсети X он опубликовал фото Зеленского, якобы грустного из-за нехватки ракет.

Они расходуют мои ракеты, — подписал пост Дотком.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также отметил, что Зеленский, поддерживая действия против Ирана, не осознает грозящий Киеву дефицит поставок западного оружия. По его словам, это говорит об «ограниченности» украинского лидера.

До этого сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в конфликт вокруг Ирана может исчерпать годовой запас ракет THAAD за один-два дня интенсивных боевых действий. Это создаст дефицит, который может негативно сказаться на поддержке Украины. В прошлом году США использовали до 150 ракет THAAD для защиты Израиля. В Пентагоне озабочены тем, что возможная реакция Ирана может осложнить процесс восполнения запасов.

Зеленский
Иран
Украина
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Две полоски»: Милонов назвал лучший подарок для женщины на 8 марта
Раскрыто, сколько часов пытались реанимировать Джабраилова
«Мужчина московской мечты»: Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.