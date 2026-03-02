Иран лишил США еще одного самолета IRIB: американский Palm Jet сбит в районе базы «Виктория» в Ираке

Американский самолет Palm Jet сбит в районе базы «Виктория», расположенной в Ираке, пишет IRIB. Также иранскими силами была повреждена взлетно-посадочная полоса аэродрома, которую использует американская армия в регионе. Выжил ли пилот, иранская гостелерадиокомпания не уточняет.

Американский самолет Palm Jet был поражен в районе базы «Виктория», взлетно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Минобороны Кувейта сообщила, что над территорией страны утром сбили несколько самолетов военно-воздушных сил США. В ведомстве уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице.

До этого в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах. Отмечалось, что пилот сбитого над Кувейтом американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля.