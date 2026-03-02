Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:43

Иран лишил США еще одного самолета

IRIB: американский Palm Jet сбит в районе базы «Виктория» в Ираке

Иран, Корпус стражей исламской революции Иран, Корпус стражей исламской революции Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский самолет Palm Jet сбит в районе базы «Виктория», расположенной в Ираке, пишет IRIB. Также иранскими силами была повреждена взлетно-посадочная полоса аэродрома, которую использует американская армия в регионе. Выжил ли пилот, иранская гостелерадиокомпания не уточняет.

Американский самолет Palm Jet был поражен в районе базы «Виктория», взлетно-посадочная полоса аэродрома, использующаяся американскими силами, также повреждена, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Минобороны Кувейта сообщила, что над территорией страны утром сбили несколько самолетов военно-воздушных сил США. В ведомстве уточнили, что все члены экипажей выжили и находятся в больнице.

До этого в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах. Отмечалось, что пилот сбитого над Кувейтом американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля.

Иран
Ирак
самолеты
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию евро и рубли
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Мэр Тбилиси застрял на Ближнем Востоке из-за ударов Ирана
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.