Путин встретился с главой Амурской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы они затронули социально-экономическую ситуацию в регионе. Орлов рассказал главе государства, как обстоит ситуация в сельском хозяйстве.

Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности, положение дел в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, а также проекты в сфере энергетики, транспорта и инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Как отметил Орлов, в целом 2025 год для Амурской области выдался успешным. По его словам, за последние пять лет валовый региональный продукт в регионе вырос вдвое.

Мы ежегодно ставим рекорды по урожайности. В частности, в 2025 году очередной рекорд — 2 200 000 по зерновым и по сое, — добавил глава региона.

