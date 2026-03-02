Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:56

Путин встретился с главой Амурской области

Василий Орлов Василий Орлов Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе беседы они затронули социально-экономическую ситуацию в регионе. Орлов рассказал главе государства, как обстоит ситуация в сельском хозяйстве.

Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности, положение дел в сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, а также проекты в сфере энергетики, транспорта и инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Как отметил Орлов, в целом 2025 год для Амурской области выдался успешным. По его словам, за последние пять лет валовый региональный продукт в регионе вырос вдвое.

Мы ежегодно ставим рекорды по урожайности. В частности, в 2025 году очередной рекорд — 2 200 000 по зерновым и по сое, — добавил глава региона.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 2 марта, Путин проведет телефонный разговор с одним из зарубежных лидеров. Он отметил, что беседа будет связана с эскалацией ситуации вокруг Ирана.

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

